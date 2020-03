CINCOTTA, Gruppo va mantenuto compatto. Noi...

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's, ha parlato della situazione attuale e di come le sue ragazze si stanno tenendo in allenamento. Questo ciò che ha detto: "Abbiamo tutto sotto controllo, noi stiamo bene. Quattro ragazze della squadra sono state in quarantena perché avevano avuto un contatto positivo in Nazionale. In questo momento il calcio è giusto che passi in secondo piano, sappiamo che non sarà facile ripartire, ma lavoreremo per riprenderci la visibilità che il calcio femminile si era guadagnato. Allenamenti? La posizione è quella di rispettare le norme del governo. Non possiamo allenarci insieme e quindi proviamo ad abbattere questo muro con l'aiuto della tecnologia. Il gruppo va mantenuto compatto, questo è lo scopo finale, mentre ogni giorno serve un piccolo obiettivo da raggiungere per essere pronti quando verrà dato il via libera".