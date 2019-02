CINCOTTA, Giocare in casa sapore speciale. Chievo...

Domani torna a Firenze la Serie A Femminile e lo fa con Fiorentina Women - Chievo Verona Valpo, match valido per la 15° giornata (4° del girone di ritorno). All'andata le Viola sconfissero le veronesi per 5-0 e domani le due formazioni si affronteranno al Bozzi, con calcio di inizio ore 14.30.

"Giocare in casa ha sempre un sapore speciale" - commenta Mister Cincotta alla vigilia - "il pubblico è straordinario, il ViolaClub ci segue ovunque e ci spinge ad essere migliori in ogni dove. È la terza gara in 7 giorni, e dopo solo 72 ore giocheremo subito la quarta gara, pertanto il depauperamento delle energie sarà una costante da tenere ben monitorata. La classifica non rispecchia sempre gli esatti valori delle rose" - sottolinea Mister Cincotta - "il Chievo ha un tridente d'attacco che non è secondo a nessuno, con la Juventus a Torino andarono vicinissimi al vantaggio, segno che la squadra è viva e mai doma. Stiamo recuperando quasi tutte le atlete in rosa grazie all'ottimo lavoro dello staff. Chi andrà in campo sarà messo nelle condizioni di giocare ad alto livello, così come deve essere quando sei in un club di grande spessore quale è la Fiorentina".