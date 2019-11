CINCOTTA, Dobbiamo alzare l'asticella. La Mauro...

Il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato al termine della gara vinta contro l’Hellas Verona che permette alle viola di agganciare, in attesa di domani, la Juventus al secondo posto: "Per un’ora la squadra ha giocato bene, con convinzione sviluppando gioco e creando occasioni che andavano concretizzate. Poi c’è stato un calo e abbiamo rischiato qualcosa. C’è bisogno per il futuro di alzare l’asticella ed evitare certe distrazioni difensive che possono rimettere in partita le avversarie. - continua Cincotta come riporta Tuttocalciofemminile - Sono molto felice per la prestazione di Ilaria Mauro, ha ritrovato il gol e il suo recupero è stato importante per noi. Juventus? In questa settimana dovremo lavorare con serenità per preparare una gara difficile da affrontare con decisione e senza paura".