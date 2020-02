CINCOTTA, Coppa un obiettivo, con Milan tripla sfida

Antonio Cincotta ha presentato la gara di Coppa Italia di domani (ore 14.30 a Milano contro il Milan), valida per i quarti di finale. "La Coppa per noi è un obiettivo importante, voglia di andare avanti. Dalla nostra parte il percorso è più difficile. Il doppio confronto significa che nella seconda gara potremo confermare, cambiare o correggere quanto fatto nella prima ma sarà un triplo confronto con il Milan in poco tempo, come non ci era mai accaduto. Perché in in un mese giocheremo tre volte su quattro contro il Milan perciò ci deve essere cattiveria agonistica e stessa fame. Per quanto ci riguarda potremo fare dei cambi ma l'infermeria è ancora piena ed anche con il Milan giocherà solo chi è al 100 per cento e me lo dimostra. La Juventus ha un tabellone più semplice sulla carte ma le altre edizioni è toccata a noi e non ci si può lamentare ed ora Roma, Fiorentina e Milan sono chiamate a duellare l'una con l'altra a vantaggio di chi è dall'altra parte ma bisogna essere sportivi e ammettere che ci siamo passati anche noi".