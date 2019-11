CINCOTTA, Contro la Juve senza paura. Infortuni...

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women’s, ha parlato così tramite i canali ufficiali del club a proposito della sfida contro la Juventus: "Quella di domenica sarà una gara emozionante, tra due realtà storiche che hanno fatto cose importanti per il calcio femminile. Quando perdi, così come quando vinci, non devi pensare di essere un fenomeno, né flagellarti troppo, ma capire chi sei e cosa non va. Abbiamo vissuto un momento non facile ma adesso lo abbiamo superato. Non voglio usare la scusa degli infortuni ma le infortunate sono tante e nonostante questo chi sta giocando sta facendo benissimo. Non dobbiamo avere nessuna paura e alcun atteggiamento vittimistico".