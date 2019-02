CINCOTTA, Con il Chievo gara straordinaria

Dopo la vittoria 2-0 sul Chievo Verona e sotto un diluvio che ha complicato non poco il match, Mister Cincotta ha parlato dalla sala stampa del Bozzi commentando la prestazione della propria squadra.

“È stata una gara straordinaria, forse una delle gare di cui siamo più orgogliosi per lo spessore tattico che abbiamo dato all’incontro. Il Chievo Verona è stato molto ben organizzato, hanno giocato in undici molto basse davanti alla propria area di rigore, noi abbiamo provato diverse soluzioni per scardinare la loro organizzazione. Alla fine ha fatto la differenza l’interpretazione tecnica che le ragazze hanno dato alla manovra nella ripresa, sono state eccezionali ad applicare il giusto spessore tecnico con un pizzico di pazienza per portare a casa il risultato.

L’infortunio di Clelland è l’ultimo di un momento delicato che inizia con Kostova e continua con tante ragazze fermate. Lo staff sanitario ha fatto miracoli per rimetterle in campo, sono stati straordinari. Adesso si aggiunge Clelland, dobbiamo convivere e reagire di fronte a queste difficoltà, il gruppo ha reagito sempre bene e questo è un segnale importante.

Credo vada fatto un complimento alla squadra: sapete quanti risultati utili consecutivi stiamo facendo, sapete quanto la nostra cerniera difensiva sia fenomenale. Oggi Durante ha fatto una grande partita, così come tutte le altre chiamate a compiere il loro dovere in campo nonostante le avversità, significa che siamo in salute emotiva.

La squadra ha un organico importante in modo tale che tutte possano dare un contributo vitale, chi è stato chiamato a fare bene in queste gare non ha fatto bene, ha fatto benissimo. Abbiamo consapevolezza di essere vive e di poterci affidare a queste qualità per sopperire a sfortuna, influenze e infortuni che non sono prevedibili".