CINCOTTA, Bello sentire la vicinanza di Commisso

L'allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cicnotta ha parlato della nuova stagione: "Non vediamo l'ora di ricominciare. L'Arsenal è la squadra favorita alla vittoria della Champions, ma noi non demorderemo e non ci daremo per morti prima della partita. Siamo la Fiorentina. L'arrivo della nuova dirigenza ci ha consentito di andare avanti, abbiamo aggiunto calciatrici di esperienza e qualità ad altre che c'erano già, come Alia Guagni. Ringrazio Commisso e Barone per il gran lavoro: penso che il prossimo anno potremo anche stare al top d'Europa. Commisso? Oltre a pranzare insieme, il presidente ha parlato con la squadra e visto l'allenamento. E' bello sentire la loro vicinanza".