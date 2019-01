CINCOTTA, Bari campo ostico: servirà molta umiltà

Antonio Cincotta, tecnico della ACF Women's, ha parlato ai microfoni di ViolaChannel alla vigilia del match contro il Pink Bari: "La squadra ha dato tante calciatrici alle varie Nazionali, ovviamente sono tornate a Firenze soddisfatte per le positive esperienze però un po’ provate. Questi impegni risultano essere impegnativi sia da un punto di vista organico che mentale. Dobbiamo riorganizzare le idee e orientarle verso i nostri obiettivi. In questi match test si sono un po' scaricate di energie, adesso dobbiamo ricaricare le pile. Bari? Ha fatto un importante mercato invernale con 2 attaccanti internazionali, rinforzandosi nel reparto offensivo. È una squadra che ha cambiato tanto, visto come ha giocato contro il Chievo Verona dobbiamo affrontarla con umiltà dimenticando la nostra posizione in classifica. Anzi dobbiamo farlo ogni volta che la nostra posizione può illuderci che tutto sia facile: Bari è un campo ostico contro un club che vuole salvarsi a tutti i costi. Andrà in campo la squadra più forte e con la migliore forma che potrò schierare, il turnover è lontano dai miei modi di pensare per cui la squadra più in forma andrà in campo. Ho detto alle ragazze che queste prossime partite sono cruciali, e che l'elemento chiave che dobbiamo curare è la tecnica individuale. Questo aspetto ci potrà permettere di fare la differenza e ci farà valere nel momento della necessità, da qui fino alla fine della stagione ci concentreremo su questo aspetto per far brillare la qualità dei nostri singoli".