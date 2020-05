CINCOTTA, 3 anni fa, l'emozione della vita: lo scudetto

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ANCHE IL TORINO È INTERESSATO A RANIERI MA... Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all’Ascoli. Purtroppo, però, all’esordio con la formazione marchigiana, il classe... Durante il mercato di gennaio Luca Ranieri, dopo sei mesi discreti in maglia viola, ha deciso di lasciare Firenze per cercare di ritagliarsi più spazio in Serie B, all’Ascoli. Purtroppo, però, all’esordio con la formazione marchigiana, il classe... NOTIZIE DI FV CORONAVIRUS, NON SOLO SERIE A: TUTTE LE ULTIME Aggiorniamo quotidianamente sulle maggiori notizie dei campionati europei extra Serie A. SPAGNA - Stando a quanto riferisce la versione on line del quotidiano spagnolo AS, la Royal Spanish Football Federation (RFEF) avrebbe già preso una decisione in... Aggiorniamo quotidianamente sulle maggiori notizie dei campionati europei extra Serie A. SPAGNA - Stando a quanto riferisce la versione on line del quotidiano spagnolo AS, la Royal Spanish Football Federation (RFEF) avrebbe già preso una decisione in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 maggio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi