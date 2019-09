CHAMPIONS DONNE, Ko viola pure al ritorno: è 2-0

Si era già capito dopo la partita d'andata, persa 0-4 tra le mura amiche del Franchi, che l'Arsenal fosse di livello superiore rispetto alla Fiorentina Women's. Ciononostante le ragazze di Cincotta sono andate a Londra per provare a giocarsi la sfida di ritorno, persa comunque per 2-0. Una rete per tempo da parte delle inglesi, andate a segno al 43' con il rigore di Little e al 75' con il gol della solita Miedema, vera e propria bestia nera delle italiane.