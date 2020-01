CATALINA, Qui per crescere. Gente di Firenze gentile

La nuova calciatrice della Fiorentina Women's Catalina Perez Jaramillo ha parlato per la prima volta dopo il suo arrivo a Firenze a violachannel.tv: "La Fiorentina è una squadra eccellente, nella quale posso migliorare come giocatrice e come persona. Qui ci sono giocatrici molto talentuose con molta esperienza nel calcio, nel Mondiale e nei campionati: mi sento molto ispirata dalle mie compagne e sono in un posto dove posso davvero migliorare e dare il meglio di me. Qui tutti sono coinvolti nel calcio femminile, con il progetto rivolto al presente e alfuturo. Mi emoziona molto e mi sento fortunata e felice di far parte di questo progetto".

Gli obiettivi?

"A livello personale e professionale è crescere più che posso. E portare tutto quello che posso a questa squadra, oltre a tornare con la Nazionale al Mondiale e all'Olimpiade, continuando a dare tutto per questo sport che amo".

Firenze?

"La città è molto bella. Ho incontrato gente assolutamente amabile che mi ha aiutato e accolto, mi sento molto grata. La gente qui è molto gentile, non ho potuto ancora vedere tutto di Firenze ma sono molto emozionata di conoscere e vedere qualcosa in più della città".