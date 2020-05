BONETTI, Tifo Juve ma ora ho affetto anche per i viola

Tatiana Bonetti, attaccante della Fiorentina Women's ha rilasciato un'intervista al portale magicfanta.it, dove ha parlato di se stessa, della sua avventura con i viola e di altre tematiche interessanti. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Passo le giornate allenandomi. A volte gioco con il telefono altre volte cucino e altre volte ancora facendo la spesa o pulendo casa. Insomma le cose che sono necessarie".

Che ricordi ha dell'esperienza con la Fiorentina per il momento?

"Si tratta di una società a cui sono legata da 4 anni e con la quale mi sono tolta tante soddisfazioni".

In passato la 10 è stata indossata da Antognoni e Baggio: sente il peso di questo numero sulle spalle?

"Non sento il peso di questa maglietta perché so di dare il massimo quando la indosso e so benissimo quello che rappresenta".

Quale trofeo le ha dato più emozioni?

"Il più importante è sicuramente l’Europeo mentre il più emozionante lo scudetto con la Fiorentina al Franchi!".

Allo stop del campionato eravate seconde dietro la Juventus, come giudica la stagione fin qui?

"La nostra stagione è stata un po' fatta di alti e bassi ma avevamo raggiunto un equilibrio buono prima che tutto si fermasse per il virus. Bisognerebbe riprendere per vedere come sarebbe andata a finire…".

Nel calcio maschile tra Juventus e Fiorentina c’è parecchia acredine sportiva: anche nel calcio femminile si sente questa rivalità?

"Diciamo di sì! A Firenze sentono molto la rivalità con la squadra della Juventus e quindi come partita assomiglia molto ad un derby!".

Ha una squadra del cuore?

"Tifo Juventus da quando sono piccola ma da quando sono a Firenze ho un affetto per la squadra viola".

Tra le big del calcio femminile chi stima?

"Ho stima nei confronti di Elena Linari perché ha avuto il coraggio di fare un esperienza nuova ed è una calciatrice che negli ultimi anni è migliorata tanto".