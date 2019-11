ALUKO, Mia ultima gara sarà quella con le viola

Le strade della Juventus Women e di Eniola Aluko si separano dopo una stagione e mezzo. L’attaccante inglese, autrice di 15 reti in bianconero, a dicembre saluterà definitivamente la squadra bianconera, ma sarà ancora a disposizione dell’allenatrice Rita Guarino per le sfide contro Roma e Fiorentina che chiuderanno questo mese. "Sono arrivata a questa difficile decisione dopo la vittoria della Supercoppa. Dopo i successi in Campionato e Coppa Italia mi sono sentita fortunata ad aver vissuto un’esperienza di successo. - scrive Aluko sul sito del club bianconero salutando le compagne - Sono arrivata qui, a provare un’avventura sconosciuta, decisa a dare il meglio di me, e aver alzato 3 trofei è qualcosa che sento come una benedizione. Avere vissuto momenti speciali, che non dimenticherò mai, insieme a voi è stato fantastico. La mia ultima partita sarà quella contro la Fiorentina, e spero di salutare vincendo questo classico".