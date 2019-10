ALL. TAVAGNACCO, Contro le viola gara non semplice

Luca Lugnan, tecnico del Tavagnacco femminile, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina Women's. Questo ciò che ha detto: "Sappiamo che la partita contro la Fiorentina non sarà semplice, visto che incontriamo una squadra allestita per vincere il titolo. Però ce la giocheremo a viso aperto, con l’obiettivo di fare punti. Manderò in campo una squadra il più possibile equilibrata e con una certa prestanza fisica. Alle ragazze chiederò organizzazione e attenzione. Poi sarà il campo a stabilire chi meriterà di fare punti".