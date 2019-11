ACF WOMEN, Weekend positivo per settore giovanile

Altro weekend di vittorie per il settore giovanile della Fiorentina Women (così come per la prima squadra) che si aggiudica 4 vittorie su 5 con le formazioni giovanili.

La Primavera viola si aggiudica il settimo match consecutivo, battendo la Florentia nel derby per 3 -0. Dopo un primo tempo combattuto, Lulli sblocca il risultato con un pallonetto su invito di Monnecchi. Nella ripresa la Viola entra più sciolta in campo e trova il raddoppio con Sitri, una traversa con Lulli e il goal del 3-0 con l’ex di turno Viggiano. Si tratta della settimana prestazione vincente per la squadra di Mister Ricci che adesso è in testa alla classifica con l’AS Roma.

Stesso risultato dal campo dell’Empoli Ladies dove le Allieve viola vincono e convincono. Passate in vantaggio con Toma, la Viola raddoppia con Campi e chiude in vantaggio la prima frazione. Alla ripresa esce meglio la formazione gigliata che porta a tre le lunghezze di distanza ancora con Toma. La reazione dell’Empoli giunge improvvisa e le padrone di casa si portano sul 3-2, svegliando però la Fiorentina che si riorganizza e va in rete altre due volte con Masini. Le emozioni non sono finite: l’Empoli tenta ancora di riprendere il match segnando il 5-3 ma non c’è più tempo e la Viola porta a casa tre punti.

Vittorie anche per le Giovanissime sul campo dell’Arezzo e per le Esordienti, mentre le Pulcine cadono sul campo del Rignano.