ACF WOMEN, Supercoppa in diretta su Rai Radio 1

Domenica 27 ottobre andrà in scena la gara tra Juventus e Fiorentina Women valida per la Supercoppa Femminile. E dopo la radiocronaca del match che lo scorso anno fece registrare il record di spettatori per una partita di calcio femminile in Italia, e dopo aver raccontato a giugno l’avventura francese delle ‘Ragazze Mondiali’, Rai Radio 1 seguirà anche la partita di domenica. Sarà la prima volta che una partita femminile troverà spazio in concomitanza con un incontro della Serie A maschile.