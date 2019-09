ACF WOMEN, Stasera vs l'Arsenal per salvare l'onore

"La Fiorentina Women's a Londra per salvare l'onore". Titola così La Nazione a pgina 4 sulle donne viola che questa sera scendono in campo alle ore 20.30 contro l'Arsenal, partita valida per i sedicesimi di ritorno di Champions. Il ko dell'andata per 4-0 pesa tanto e in questi casi è anche molto difficile trovare le giuste motivazioni. L'unica può essere la voglia di salutare con orgoglio la terza partecipazione consecutiva alla Champions League. All'andata le gunners hanno mostrato tutta la loro superiorità. Intanto Cincotta sa che non sarà facile e ha lasciato a Firenze le giocatrici non al meglio, su tutte la Mauro e la Clelland.