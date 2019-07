EX VIOLA ROBBIATI, CHIESA RESTA UN ALTRO ANNO, FA BENE E POI... Come andrà realmente a finire il caso Chiesa? Sale l'attesa per la decisione finale intorno a questa vicenda: nelle prossime ore avverrà un incontro che vedrà coinvolta tutta la dirigenza insieme al talento viola che a più riprese è... Come andrà realmente a finire il caso Chiesa? Sale l'attesa per la decisione finale intorno a questa vicenda: nelle prossime ore avverrà un incontro che vedrà coinvolta tutta la dirigenza insieme al talento viola che a più riprese è... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi