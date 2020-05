ACF WOMEN'S, Per il rientro si aspetta il Governo

La Fiorentina non ha ancora programmato il ritorno in campo, sia per gli allenamenti individuali sia per quelli di gruppo, delle sue calciatrici. La società viola, come molte altre, infatti attende le decisioni del Governo sui protocolli sanitari e ripresa dei campionati per poi organizzare in tutti gli aspetti il ritorno in campo delle ragazze di Cincotta - che per ora si allenano a casa - in tutta sicurezza.