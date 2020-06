ACF WOMEN'S, Mauro rischia di andar via: c'è l'Inter

La Fiorentina Women's rischia di perdere pezzi in vista della prossima stagione. Dopo l'interessamento dell'Atletico Madrid per Alia Guagni, ora è Ilaria Mauro vicina all'addio. Come riporta donnenelpallone.com, l'attaccante friulana non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto e sarebbe dunque finita sul mercato. Il suo futuro dovrebbe però continuare a parlare italiano, con l'Inter in prima fila ma anche Juventus su di lei.