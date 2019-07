ACF WOMEN'S, Le attività ricominceranno il 3 agosto

La Fiorentina Women è pronta a ripartire, dando il via alla stagione 2019/20. Dopo l'intensa annata vissuta dalle viola di mister Cincotta che hanno messo in bacheca la Supercoppa Italiana 2018 e dato battaglia in Serie A e Coppa Italia, la squadra si appresta a ricominciare la preparazione in vista dei prossimi impegni. Le attività ricominceranno ufficialmente il 3 agosto 2019, con una serie di valutazioni e test fisici e atletici a Firenze, per permettere a tutte le atlete di rientrare e di fruire del periodo di vacanza e recuperare dopo i vari impegni sportivi di questo finale di stagione. Seguirà il ritiro estivo in una località ancora in fase di definizione, prima di rientrare al centro sportivo di San Marcellino per limare gli ultimi dettagli verso il primo impegno ufficiale della stagione che sarà probabilmente il giorno 11 settembre con l'andata dei sedicesimi di finale di UEFA Women's Champions League (sorteggio in programma a Nyon il 16 agosto). La Serie A 2019/20 prenderà il via il 14 settembre 2019.