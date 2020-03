ACF WOMEN'S, Ecco tutti i gol del mese di febbraio

In attesa della ripresa del campionato femminile di Serie A tra pause per le nazionali ed emergenza Coronavirus tramite Twitter il profilo della Fiorentina Women's ha pubblicato un video con la Goal Parade del mese di febbraio dove i tifosi possono scegliere il più bello. Tra quelli in lizza c'è la rete dell'1-0 finale di Paloma Lazaro contro il Tavagnacco e quelle di Alia Guagni e Tatiana Bonetti nel 2-1 al Milan in Coppa Italia. Il capitano viola ha segnato anche contro il Sassuolo nella sfida vinta per 2-1 insieme a Frederikke Thogersen.