ACF WOMEN'S, Domani il recupero contro Pink Bari

Si giocherà domani il recupero della 3° Giornata di Serie A Femminile tra la Fiorentina Women e la Pink Bari. Il match, originariamente in programma il 14 Ottobre 2018, era stato rimandato per concomitanza con la Supercoppa Italiana, vinta poi dalla Fiorentina 1-0 sulla Juventus con il goal di Ilaria Mauro. Il recupero era stato programmato per il 5 Dicembre 2018, ma un'irregolarità con ricorso della società pugliese aveva annullato il 6-2 maturato sul campo.

Domani alle ore 14.30 ci sarà il calcio di inizio del match allo stadio Bozzi sotto la direzione di gara del Sig.Zucchetti di Foligno, Assistenti i Sigg.Abagnale e Maldini, entrambi della Sezione di Parma.



La Viola tornerà quindi in pari - per quanto riguarda i match giocati - con le altre squadre, e in caso di vittoria sorpasserà il Milan portandosi al 2° posto a 3 punti dalla capolista Juventus. Non sarà però una passeggiata per la squadra di Mister Cincotta, costretta ad un tour de force in questo periodo. Dopo la vittoria su Atalanta e Milan e la pausa per le Nazionali, le Viola hanno affrontato Bari (in trasferta), Hellas Verona e Chievo Verona in sette giorni, per arrivare domani all'ennesimo appuntamento contro le pugliesi. Non è finita qui: sabato alle ore 14.30, sempre al Bozzi, arriverà il Sassuolo in cerca di riscatto dopo due sconfitte in tre match.



Il 2019 della Viola è segnato da sole vittorie: 6-0 al Mozzanica, 4-0 al Milan, 2-0 al Bari, 6-0 all'Hellas Verona e 2-0 al Chievo Verona, per un totale di 20 goal fatti e 0 subiti. La Pink Bari ha invece perso 8-0 contro il Milan, ha vinto 3-1 sul Chievo Verona, perso in casa 2-0 con la Viola e non ha giocato sabato scorso a Sassuolo causa neve.



La classifica aggiornata:

40 Juventus

36 Milan

34 Fiorentina*

26 Roma

23 Florentia

19 Sassuolo, Atalanta

16 Hellas Verona, Tavagnacco

10 Chievo Verona

7 Pink Bari*

5 Orobica Bergamo



*una gara in meno