EX VIOLA PANCARO, FERRARINI SARÀ TITOLARE. VIOLA DA EUROPA L'allenatore della Pistoiese Giuseppe Pancaro, peraltro ex difensore viola, ha parlato della sconfitta per 4-1 rimediata ieri in amichevole contro la Fiorentina: "La squadra di Montella ha confermato il buon stato di forma che sta avendo in questo periodo. Boateng?... L'allenatore della Pistoiese Giuseppe Pancaro, peraltro ex difensore viola, ha parlato della sconfitta per 4-1 rimediata ieri in amichevole contro la Fiorentina: "La squadra di Montella ha confermato il buon stato di forma che sta avendo in questo periodo. Boateng?... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 Ottobre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi