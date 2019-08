ACF WOMEN, Ieri via alla ripresa degli allenamenti

Da ieri anche la Fiorentina Women's ha ricominciato ad allenare in vista della nuova stagione e come un anno fa sono indicate come le principali antagoniste della Juventus. Il simbolo viola, ora più che mai, è Alia Guagni. Il capitano viola ha infatti detto no alla ricca proposta del Real Madrid Tacon, che la voleva in Spagna. Guagni ha detto no per il profondo legame con la sua città. Lo scrive Tuttosport.