ACF WOMEN, Giovanili: quattro vittorie su sei partite

Su ViolaChannel si può leggere il report ufficiale a proposito delle partite che hanno viste impegnate le formazioni giovanili della Fiorentina Women's, nel corso del fine settimana da poco archiviato.

"Altro round di calcio e vittorie per il Settore Giovanile Femminile viola che si aggiudica in totale quattro dei sei match in programma nel weekend.

Vittoria larga in trasferta per la Primavera che sconfigge San Marino 6-0 con le doppiette di Mani e Xhemaj, e le reti di Lulli e Monnecchi. La squadra viola consolida la seconda posizione a 34 punti alle spalle della Roma (42 pt) ma con una gara in meno da recuperare e con cinque lunghezze di vantaggio sull'Empoli.



Benissimo anche le Allieve che strappano un 2-1 importante in casa del Sassuolo. Campi e Toma mettono la firma sulla vittoria ai danni delle neroverdi che vale l'aggancio al primo posto al San Paolo (che ha due gare da recuperare). Con cinque gare ancora da giocare, sarà fondamentale per la formazione viola centrare le prime due posizioni per passare al turno successivo.

Giovanissime ed Esordienti chiudono la griglia di scontri vittoriosi, imponendosi rispettivamente 3-0 (Ciabini, Giachi; Palatresi) sull'Arezzo e 5-0 ( doppietta Dick, Fabbrizzi, Cecchi, Benedetti) sul Vigor Rinagnano. Battuta d'arresto invece per le due formazioni Pulcine che perdono per mano di Lastrignana e Rondinella Marzocco e dovranno rifarsi nel prossimo weekend".