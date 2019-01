ACF WOMEN, Anticipata alle 15:00 Verona-Fiorentina

La partita tra Hellas Verona Women e Fiorentina Women's FC, valida per l'andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia Femminile e originariamente in programma per le ore 20.30 di mercoledì 30 gennaio 2019, è stata anticipata alle ore 15.00 sempre di mercoeldì 30 gennaio. Il match si svolgerà allo Stadio “Oivieri” di Verona.