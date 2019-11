ACF, Ohrstorm e Bonetti ad incontro violenza online

Ogni giorno è quello giusto per schierarsi contro la violenza sulle donne, che può assumere diverse forme. Stephanie Ohrstorm e Tatiana Bonetti, nella Giornata contro la violenza sulle donne, hanno partecipato all'incontro con le quarte e quinte elementari dell’istituto tecnico e professionale Leonardo Da Vinci sul tema “Hate Speech nei confronti delle donne soprattutto sui social e sui media”. Argomento tristemente noto che coinvolge tutte le piattaforme di social network, persino i profili ufficiali della Fiorentina Women's FC su Facebook, Twitter e Instagram. Le nostre viola hanno raccontato la loro esperienza in quanto calciatrici e persone note del panorama sportivo fiorentino per combattere un fenomeno da estirpare.