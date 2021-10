ZAZZERA, Un anno fa l'annuncio della malattia, ora.....

Dall'annuncio del problema al cuore al ritorno in campo: in un anno Danila Zazzera è passata dall'idea di non poter tornare a giocare al suo ritorno in campo. La calciatrice classe '98 della Fiorentina ha raccontato i mesi passati dopo aver riscontrato il problema cardiaco in un bel documentario, 2nd Chance, che si trova sul canale Youtube ufficiale del club e che i profili social della Fiorentina Femminile hanno ricondiviso oggi, ad un anno da quella giornata che sembrava aver compromesso la carriera della giovane calciatrice. Questo un estratto dell'intervista: "Mi ricordo quando mi dissero della mia anomalia al cuore durante una normale visita di idoneità. Da qui emersero dei problemi e dalle parole dei medici capì che questo problema era qualcosa di serio, non solo per la carriera da calciatrice ma anche per la vita. Mi sono spesso chiesta perché a me è andata bene ed a Davide Astori no. Era un miracolo ma anche una cosa che non riuscivo ad accettare, ci ho messo tanti mesi a capirlo".

⏳ | #OnThisDay 2020



❤️ 365 giorni fa Danila #Zazzera iniziava il suo match più difficile



1️⃣ Prima atleta in Italia ad ottenere il via libera dopo questo tipo di operazione al cuore



"2nd Chance": il suo racconto ➡️ https://t.co/Mmi5lPclKf#ForzaViola #Fiorentina — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) October 8, 2021