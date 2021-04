ZAZZERA, Torna in gruppo dopo operazione al cuore

Sembra essere finito il calvario di Danila Zazzera, che finalmente è pronta per tornare in campo: con un video ed un’intervista caricati sul canale social della Fiorentina femminile, la società viola comunica il rientro in rosa dell’attaccante classe ’98. Zazzera, che meno di dieci mesi fa aveva subito un’operazione a cuore aperto per risolvere un problema cardiaco, ha ottenuto l’idoneità per tornare in campo ed ai microfoni ufficiali del club non ha nascosto la sua gioia: “Sono felice di essere tornata, soprattutto nella città di Firenze che mi aveva accolto quando avevo 18 anni. Sono stati mesi difficili ma il desiderio di farcela prevaleva sulla paura dell'operazione e sulla fatica della riabilitazione. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo cammino, dai medici ai compagni. ".

L’attaccante torna quindi ad allenarsi con le ragazze di Cincotta, desiderosa di trovare minuti di gioco già a partire dal finale di questa stagione.