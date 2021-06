ZAZZERA, Ricordo quando mi dissero della malattia

INDISCREZIONI DI FV GATTUSO JR, ENTRERÀ A FAR PARTE DELLE GIOVANILI VIOLA Rino Gattuso è pronto per sbarcare a Firenze da nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex Napoli arriverà nella mattinata di domani, in più secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it suo figlio Francesco, classe 2007, dovrebbe entrare a far parte delle... Rino Gattuso è pronto per sbarcare a Firenze da nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex Napoli arriverà nella mattinata di domani, in più secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it suo figlio Francesco, classe 2007, dovrebbe entrare a far parte delle... NOTIZIE DI FV FRANCHI, BANDO PER IL RESTYLING PUBBLICO IL 16/6 Svolta importante sulla questione stadio Franchi e sul suo futuro restauro. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il bando internazionale di progettazione per lo stadio comunale e l’area di Campo di Marte sarà pubblicato il prossimo mercoledì 16... Svolta importante sulla questione stadio Franchi e sul suo futuro restauro. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il bando internazionale di progettazione per lo stadio comunale e l’area di Campo di Marte sarà pubblicato il prossimo mercoledì 16... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi