ZANOLI, Testa al Bari. Vi racconto l'esordio al Franchi

Martina Zanoli è stata protagonista dell'intervista che la Fiorentina Femminile ha pubblicato sui suoi social. La calciatrice classe 2002 ha parlato del momento delle viola, delle emozioni legate alla prima da titolare al Franchi e della sua reazione alla convocazione in nazionale: "Contro la Roma non è stata la nostra partita migliore. Il Bari sembra un avversario abbordabile ma non è da sottovalutare perché è una squadra ostica. La partita che mi porto nel cuore è stata il mio esordio in A contro l'Inter: non mi aspettavo di essere titolare, è stata un'emozione indimenticabile giocare al Franchi. Un'altra emozione enorme è stata quando ho scoperto di essere stata convocata in nazionale; a dir la verità all'inizio non ci credevo, poi mi sono scese due lacrime. Rispetto a quando sono arrivata a Firenze sono una persona diversa, perché i primi giorni che sono arrivata qui ero triste per il fatto che era la prima volta lontana da casa; le ragazze mi hanno aiutato ad inserirmi e ad oggi penso di essere più consapevole e anche dal punto di vista calcistico penso di essere cresciuta in questo anno. Allenarsi tutti i giorni con grandi calciatrici mi ha permesso di rubare loro qualcosa. Adesso penserò alla maturità, per il futuro voglio fare del calcio il mio lavoro ma dopo la carriera calcistica voglio fare altro, quindi nel frattempo mi piacerebbe frequentare l'università di Scienze dell'Educazione".

TEAM TALK: MARTINA ZANOLI



La stagione da protagonista della classe 2002 tra Viola, Nazionale e progetti per il futuro.#ForzaViola #Fiorentina #Zanoli pic.twitter.com/r4mOYKUoph — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) April 29, 2021