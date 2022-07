ZANOLI, Felice del rinnovo, voglio ricambiare la fiducia

Il difensore della Fiorentina Femminile Martina Zanoli parla dal ritiro di Moena del suo rinnovo con la Fiorentina, ufficializzato dieci giorni fa, fino al 2025: "Sono felicissima del rinnovo perché signiffica che la Fiorentina crede in me e ne sono orgogliosa e non vedo l'ora di ricambiare la fiducia e dimostrare sul campo il mio valore. Credo tanto nel progetto viola, la Fiorentina crede molto nelle giovani e dunque questo è il posto giusto per crescere. L'anno scorso è stato difficile per me e non vedo l'ora di tornare in campo e mettermi a disposizione dell'allenatrice e dello staff, è stata dura stare lontana da questa maglia (per un brutto infortunio, ndr). Il mio ruolo? Nasco come difensore però sono moderno, mi piace tanto attaccare e se la coach vorrà mettermi più avavnti io cercherò di dare il 100 per cento in qualsiasi ruolo voglia mettermi.