ZANOLI, Che sofferenza in tribuna: crollai quando...

Il difensore viola Martina Zanoli, infortunatasi nella partita contro la Lazio, ha raccontato al sito ufficiale della Fiorentina il percorso di recupero e il suo contributo alla squadra in questo campionato "particolare". Ecco le sue parole: "Purtroppo mi sono infortunata nel corso di questo anno e al momento dell'accaduto avevo intuito che qualcosa era successo... anche se era la prima volta per me. Non volevo però ammettere di aver subito un infortunio ma dentro di me non stavo bene. Ho avuto tanti alti e bassi, la squadra però mi è stata vicino ma al momento della risonanza sono "crollata". La fisioterapia ormai è terminata, mi manca la parte fisica che è la più tosta. Una settimana fa ho fatto il mio primo riscaldamento con la squadra ed è stato bello tornare in gruppo. Per ora soffro quando sono in tribuna, vorrei tanto essere in campo per aiutare le mie compagne. Nel mio piccolo provo sempre ad aiutare la squadra, anche solo da un punto di vista morale".