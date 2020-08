ZANOLI, ACF grande club, qui per crescere

La giovane Martina Zanoli, neo acquisto della Fiorentina Femminile, si racconta al sito ufficiale viola: "È un orgoglio e una grande soddisfazione essere alla Fiorentina perché è grande club ed ho trovato ambiente sano, staff competente e organizzato, mi sono subito ambientata anche con le ragazze che mi hanno accolto bene. Firenze è una bella città, l'ho già visitata l'anno scorso, quando sono venuta in gita con la scuola. Penso a migliorare, punto a crescere come calciatorice e come persona, perché per la prima volta gioco lontana da casa, per me è una nuova sfida. Spero sia un anno che mi e ci regalerà molte soddisfazioni.

