VITALE, A Roma solo unite possiamo fare risultato

Francesca Vitale, calciatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni della società viola nel conseuto 'Team Talk'. Queste le sue parole: "Siamo dispiaciute per gli ultimi risultati e per ora abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Con l'Inter abbiamo fatto un primo tempo brutto, poi ci siamo compattate e siamo risciute a recuperare, peccato per la beffa finale. La Roma arriva da un risultato importante, sono molto forti soprattutto in attacco. Sono giocatrice rapidi e veloci, puntano l'uomo. Durante l'allenamento abbiamo provato alcune situazioni, e alcuni schemi per capire come muoverci. Dobbiamo ricompattarci, fare gruppo ed essere unite: la forza di tutte ci può permettere di portare a casa un risultato importante contro la Roma. E' arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro di questi mesi".