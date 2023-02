VIOLA, Martedì il calendario della Poule Scudetto Femm.

Martedì 28 febbraio alle ore 12:30, sul sito della FIGC e sui canali social della Divisione Calcio Femminile, verrà pubblicato il calendario della poule scudetto e della poule salvezza del campionato femminile di Serie A. Le gare prenderanno il via nel weekend del 18-19 marzo. La Fiorentina di Patrizia Panico, insieme a Inter, Milan, Roma e Juventus si contenderà lo scudetto e il secondo posto, valevole per la Champions League. Il programma prevede 10 giornate, con una squadra che a turno riposerà. Le viola, in tal senso, non giocheranno nella quinta e nella decima giornata, essendo le uniche a non disputare le semifinali di Coppa Italia, in programma tra il 4-5 marzo (andata) e l'11 (ritorno).