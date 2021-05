VIOLA, Cambi in vista per le donne: Cincotta va via?

La Fiorentina femminile sabato giocherà la sua ultima partita della stagione a San Marino, ma la società sta pensando anche al futuro, a partire dalla scelta dell’allenatore: resterà Antonio Cincotta o si punterà su un nuovo tecnico? Par che la Fiorentina abbia pensato anche a Rita Guarino, allenatrice della Juventus, che in bianconero ha vinto quattro scudetti consecutivi, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Ma la Guarino, qualche settimana fa, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus per un altro anno. Inoltre, Gianpiero Piovani, anche lui accostato alla Fiorentina, ha firmato il rinnovo di tre anni col Sassuolo (fino al 2024), così come ha già firmato Maurizio Ganz il prolungamento con il Milan. Dunque, la conferma di Cincotta non è da escludere: la Fiorentina ha investito anche sulla sua formazione da direttore sportivo, finanziando i suoi studi (a ottobre Cincotta ha discusso la tesi di laurea come d.s., che è stata selezionata tra le migliori del corso). Per questo potrebbe anche rimanere in panchina per un altro anno, per poi passare a un altro ruolo.