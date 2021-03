VIGILUCCI, La vittoria con l'Hellas ci voleva. Ora...

Pomeriggio al femminile per il centro sportivo, con le ragazze di Cincotta che si sono allenate in palestra. Valery Vigilucci ha parlato al sito ufficiale: "Con il Verona abbiamo fatto una bella partita, perché è una squadra tosta che gioca tanto dietro e punta sulle ripartenze e noi abbiamo messo più intensità e gioco di gruppo come non eravamo forse all'andata. Eravamo arrivate da 5 sconfitte consecutive anche immeritate perciò questa vittoria ci voleva per il morale. Match contro la Roma? partita difficile perché la Roma è ben organizzata e cercheremo di stare concnetrate sia chi resta che chi va in nazionale facendo il meglio possibile"