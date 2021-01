VICE CINCOTTA, Oggi gioia immensa: gara perfetta

Nicola Melani, vice allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai microfoni dei social viola al termine del successo in rimonta contro il Milan per 2-1 nella semifinale di Supercoppa italiana. Ecco le sue parole: “Quella di oggi è stata una gioia immensa, sono senza parole davvero per quanto è stato fatto. Le ragazze hanno fatto una partita strepitosa sotto tutti i punti di vista, non abbiamo mai buttato via la palla, abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco dall’inizio alla fine e anche quando siamo andati sotto per un piccolo errore abbiamo sempre avuto una mentalità propositiva”.

Ecco il video per ascoltare tutte le parole di mister Melani: