V.PARK, Oggi Viola-Inter per la semifinale di Coppa Italia

Fra oggi e domani torna in campo la Coppa Italia Femminile con le gare di ritorno dei quarti di finale. Se in due casi la qualificazione non appare in dubbio viste le larghe vittorie di Milan (3-0 contro il Sassuolo) e di Juventus (4-0 alla Sampdoria), negli altri due casi invece ci si attendono sfide molto combattute con addirittura la Roma, capolista in Serie A, chiamata alla rimonta contro un sorprendente Napoli, ultimo con zero vittorie in campionato, capace di vincere per 2-0 la gara d’andata.

Se le giallorosse partiranno da un risultato di svantaggio, diverso è il caso di Fiorentina e Inter che hanno pareggiato per 2-2 la gara d’andata a Milano e dunque si giocheranno tutto nello scontro del Viola Park di domani pomeriggio.

COPPA ITALIA FEMMINILE FRECCIAROSSA - RITORNO QUARTI DI FINALE

Martedì 6 febbraio

Fiorentina-Inter (ore 15, and. 2-2)

Milan-Sassuolo (ore 17, and. 3-0)

Mercoledì 7 febbraio

Juventus-Sampdoria (ore 15, and 4-0)

Roma-Napoli Femminile (ore 15, and. 0-2)