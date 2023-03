UNDER 23, Sono quattro le viola convocate in Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un mese e mezzo dopo il bel successo con la Svezia (3-1 con reti di Pavan, Massimino e Glionna), la Nazionale Under 23 Femminile torna a radunarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano per affrontare in amichevole le pari età di Paesi Bassi e Norvegia. Quattro le viola convocate. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Beatrice Beretta (Como Women), Astrid Gilardi (Inter)

Difensori: Federica Cafferata (Fiorentina), Michela Giordano (Sampdoria), Marika Massimino (Ternana), Beatrice Merlo (Inter), Chiara Pucci (Seton Hall University New York), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Angelica Soffia (Milan)

Centrocampiste: Veronica Battelani (Pomigliano), Melissa Bellucci (Sassuolo), Valentina Gallazzi (Pomigliano), Alice Giai (Hellas Verona), Irene Santi (Inter), Martina Tomaselli (Sassuolo)

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Parma), Alice Ilaria Berti (Servette), Agnese Bonfantini (Sampdoria), Alice Corelli (Pomigliano), Miriam Chiara Longo (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Fiorentina), Elisa Polli (Inter)