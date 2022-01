UFFICIALE, La norvegese Sunde è della Fiorentina

INDISCREZIONI DI FV BENASSI, A EMPOLI IN PRESTITO: ECCO LA FORMULA Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... NOTIZIE DI FV BURDISSO, E QUANDO VIDE CABRAL FARE TRIPLETTA Un interesse che parte da lontano, quello della Fiorentina per Arthur Cabral. Il colpo per sostituire il partente Dusan Vlahovic veniva seguito da tempo dalla Fiorentina: lo scorso agosto (il 19, per la precisione), fu proprio Nicolas Burdisso a seguire dalle... Un interesse che parte da lontano, quello della Fiorentina per Arthur Cabral. Il colpo per sostituire il partente Dusan Vlahovic veniva seguito da tempo dalla Fiorentina: lo scorso agosto (il 19, per la precisione), fu proprio Nicolas Burdisso a seguire dalle... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi