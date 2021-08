UFFICIALE, La Middag ai Rangers: "La scelta migliore"

Tessel Middag riparte dai Rangers, dopo l'addio alla Fiorentina.Il club ha ufficializzato oggi l'acquisto dell'ex viola che ha anche parlato da nuova giocatrice dei Rangers Women: "Sento che questa è la migliore opportunità per continuare la mia carriera per il progetto che i Rangers hanno iniziato con la squadra femminile, che è completamente professionale. Sono rimasto colpito dalla professionalità anche di tutte le strutture che ha il club. Non vedo l'ora di indossare la maglia per la prima volta e rappresentare questo club".

We are delighted to announce the signing of Dutch internationalist, Tessel Middag, who joins #RangersFC from Fiorentina.



