UFFICIALE, La Breitner rinnova: "Mi sento a casa"

Qualche aggiornamento anche dalla Fiorentina Femminile. Come postato dal club viola sui propri canali social, la centrocampista Stephanie Breitner ha rinnovato il proprio contratto. "Sono molto grata e ringrazio la società per la fiducia, mi sento a casa a Firenze. Giocare la mia quarta stagione con la Fiorentina significa molto per me", le sue dichiarazioni a caldo.