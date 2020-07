UFFICIALE, Davina Philtjens firma con il Sassuolo

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OGGI IN ATTACCO LA SPUNTA KOUAMÈ, CHIESA OK Ultimi minuti per sciogliere le riserve da parte di Beppe Iachini che aveva in realtà solo qualche dubbio in attacco. E secondo quanto,appreso,da Firenzeviola.it Kouamè vince il ballottaggio con gli altri attaccanti e torna titolare.... Ultimi minuti per sciogliere le riserve da parte di Beppe Iachini che aveva in realtà solo qualche dubbio in attacco. E secondo quanto,appreso,da Firenzeviola.it Kouamè vince il ballottaggio con gli altri attaccanti e torna titolare.... NOTIZIE DI FV DIFRA, DAL PASSATO AL PRESENTE, DI NUOVO VICINO Nel totoallenatore che sta prendendo corpo in vista della prossima stagione è rientrato anche Eusebio Di Francesco. Ancora una volta, dunque, il tecnico ex Sassuolo, Roma e Samp viene accostato alla Fiorentina, dopo che nell'annata 2016-17 fu seriamente a un... Nel totoallenatore che sta prendendo corpo in vista della prossima stagione è rientrato anche Eusebio Di Francesco. Ancora una volta, dunque, il tecnico ex Sassuolo, Roma e Samp viene accostato alla Fiorentina, dopo che nell'annata 2016-17 fu seriamente a un... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi