UFFICIALE, Bolognini lascia la Fiorentina Femminile

Gaia Bolognini lascia la Fiorentina Femminile. La centrocampista classe 2003, nell'ultima stagione im prestito al Chievo Verona, è infatti passata ufficialmente in prestito alla San Marino Academy. Di seguito la nota apparsa sui canali ufficiali della squadra sanmarinese:

"Dopo Accornero, c’è un altro rinforzo a centrocampo. Gaia Bolognini farà parte della rosa della San Marino Academy per la stagione 2021-22. La classe 2003 arriva in prestito dalla Fiorentina. Con Accornero non condivide solo la posizione in campo, ma anche una parte importante della propria vicenda sportiva: entrambe si sono messe in mostra con la maglia della Florentia San Gimignano ed entrambe hanno fatto il proprio esordio in Serie A sotto la guida tecnica di Giulia Domenichetti, che ritroveranno proprio in Academy. Lo scorso anno Bolognini era in prestito al Chievo Verona. La San Marino Academy in queste settimane si è mossa in una duplice direzione: la riconferma dello zoccolo duro ma anche il rinnovamento, con un cura particolare per la cosiddetta ‘linea verde’, di cui fa parte, con i suoi diciannove anni, anche Bolognini".