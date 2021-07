UFFICIALE, ACF-Piemonte: rinnovo per un anno

La Fiorentina Femminile, che in questi giorni sta lavorando al centro sportivo Davide Astori per preparare la nuova stagione, sta sistemando la rosa. Dopo aver ufficializzato due colpi in entrata ecco un rinnovo fino al 2022, gradito sicuramente anche alla tifoseria, quello dell'attaccante Martina Piemonte. La scorsa stagione la Piemonte, tra Covid e infortuni vari, non è riuscita ad esprimersi al meglio e di sicuro questa potrebbe essere la stagione giusta. Ecco il comunicato e il post

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’accordo con Martina Piemonte. L'attaccante classe 1997, arrivata la cosa stagione a Firenze, ha deciso di proseguire il suo impegno in viola e ha prolungato il contratto che la lega alla Fiorentina fino al 2022"