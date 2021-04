TURRA, Lavoriamo per il professionismo femminile

Intervistata da Tuttocalciofemminile la responsabile dell’area femminile della Fiorentina Elena Turra ha parlato del cammino verso il professionismo soffermandosi sui cambiamenti strutturali che dovranno accompagnare questa riforma: "Come confermato dalla FIGC e dal programma presentato dal presidente Gravina la stagione 2022/2023 dovrebbe il calcio d’inizio per il passaggio al professionismo. Organi competenti e società dovranno continuare il lavoro intrapreso affinché si alzino gli standard qualitativi sia dal punto di vista del gioco e soprattutto dal punto di vista della sostenibilità. È indubbio che sia l’unica strada percorribile per la crescita del movimento sportivo al femminile, ma dobbiamo essere consapevoli che qualcosa per strada andrà perso e anche per questo non possiamo pensare di fare dei copia e incolla di quanto è avvenuto al maschile, servono dei correttivi diversi. Dei passi avanti da quando sono entrate le società professionistiche credo siano stati fatti, ma occorre non dimenticare anche da dove si è partiti. Se il calcio femminile è cresciuto è anche grazie a coloro che hanno iniziato , ai Club dilettanti, alle associazioni sportive che alimentati dalla passione hanno tracciato la strada e che dovranno essere supportati. - continua Turra - Un punto fondamentale saranno gli interventi strutturali. Creando nuove strutture e migliorando quelle esistenti sarà conseguente un maggior interesse da parte di potenziali sponsor. Centri sportivi dove il percorso dell’atleta possa essere seguito sia sotto il profilo sportivo professionale che dal punto di vista della crescita come individuo fin da ragazzo sempre in sicurezza. Indispensabili la crescita e gli investimenti nei settori giovanili: creare una buona base che ti permetta di guardare al futuro. Purtroppo in Italia da questo punto di vista siamo ancora carenti e spesso la burocrazia è un freno per coloro che avrebbero intenzione di investire. Diritti tv? A oggi il calcio femminile è ancora riservato a una nicchia anche se il post mondiale, grazie alla nostra Nazionale, ne ha aumentato la visibilità mediatica e l’interesse, ed ora le partite le possiamo vedere in TV o sulle piattaforme, ma occorre in primis incrementare la visibilità. Studiare dei format che siano di interesse come ad esempio quello attuato in occasione della Supercoppa”.