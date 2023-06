TORTELLI, Rinnovo? Scelta difficile, avevo altre offerte

Fonte: acffiorentina.com

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Capitano della Fiorentina Femminile Alice Tortelli ha raccontato la sua storia in Viola, dopo il rinnovo, al sito ufficiale viola: "Il rinnovo è stata una scelta difficile perché in questi anni ho avuto molte proposte da altre squadre. Dopo tanti anni qua ero arrivata a un punto della mia vita in cui dovevo fare una scelta. Ho deciso di aprire un nuovo capitolo della mia carriera qua alla Fiorentina, e spero che sia vincente. La maglia a cui sono più affezionata è quella della vittoria dello scudetto, è stato un sogno. Vincere uno scudetto con la squadra per cui tifi e per la città in cui sei nata penso che sia una soddisfazione veramente grande".

Un ricordo in merito alla gara di Champions League con il Chelsea: "Di quella partita ho un ricordo molto bello perché era una delle prime contro una squadra forte a livello internazionale. Eravamo quasi riuscite a portare un pareggio, poi finì 1-0 per loro. Fu particolare anche perché giocai come terzino, una posizione per me inedita. C'erano anche tantissimi tifosi che ci seguirono a Londra".

Sul rinnovo fino al 2027: "E' stata una scelta che mi rende molto felice e orgogliosa. Questo era il mio sogno fin da bambina, rimanere qua e giocare per la mia squadra del cuore, per la mia città. Nonostante sia giovane, penso che in questa squadra mi sia assunta tante responsabilità. Spero di essere un esempio per quelle bambine che il prossimo anno si alleneranno con noi al Viola Park. Spero di essere un esempio per loro soprattutto per quanto riguarda la volontà di rimanere a lungo a Firenze in modo tale che capiscano quanto la Fiorentina investa nella squadra femminile".